Les smartphones Huawei P30 et P30 Pro à prix cassés pour le dernier jour d'Amazon Prime Day

La puce Kirin 980 associée à 6 Go de mémoire vive offre des performances exceptionnelles pour toutes vos applications et une fluidité dans les jeux les plus exigeants. 128 Go de stockage complètent la fiche technique ainsi qu'une batterie de 3 650 mAh.

La partie photo est elle assurée par un capteur 40 mégapixels auquel s'ajoute un téléobjectif et un ultra grand-angle pour multiplier les types de prise de vue.