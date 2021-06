Amazon Prime Day : les meilleures offres high-tech EN DIRECT

Le Prime Day 2021 est donc officiellement lancé. Dès ce lundi 21 juin à minuit, le géant du e-commerce américain Amazon va proposer des milliers de promotions sur des produits high-tech à prix réduits, cassés, et parfois même bradés, uniquement accessibles aux membres Amazon Prime. Vous aurez jusqu'au mardi 22 juin à 23h59 pour profiter des bons plans et promotions. Mais comme à chaque édition du Prime Day, les ruptures de stocks sont très courantes. Il ne faudra donc pas tarder pour profiter des meilleures promotions et éviter les déconvenues.

En 2020, en pleine crise sanitaire du COVID-19, Amazon avait décidé de reporter son Prime Day au mois d'octobre, quelques semaines seulement avant le célèbre Black Friday. Cette année, Amazon a choisi de revenir aux sources en lançant son Prime Day au début de l'été comme cela était prévu à la création de l'événement en 2015. Cette édition 2021 s'annonce pleine de très bonnes surprises et va officiellement lancer la période estivales des promotions avec les Soldes qui arrivent dès le 30 juin prochain. Malgré une nouvelle édition sur fond de situation sanitaire encore délicate, Amazon, fort de son expérience sur le Prime Day 2020, a su adapter sa logistique pour répondre au mieux aux commandes et assurer les délais de livraison annoncés.

Au programme de ce Prime Day 2021, des milliers d'offres et de promotions sur les smartphones, les tablettes tactiles, les PC portables, les casques et écouteurs sans fil, les objets connectés, les aspirateurs robots ou encore le matériel informatique (SSD, souris, clavier, etc.). Les plus grandes marques du high-tech comme Apple, Crucial, Dyson, GoPro, Huawei, LG, OnePlus, Philips, Samsung, SanDisk, Sony, Xiaomi et bien d'autres seront de la partie avec des prix réduits sur les produits les plus recherchés.

Amazon lance donc son Prime Day les 21 et 22 juin. Ce sera le premier coup d'envoi des promotions de l'été juste avant les Soldes d'été 2021 qui se tiendront du 30 juin au 27 juillet. En tant que membre Prime, vous avez donc deux jours pour commencer vos emplettes de l'été sans vous ruiner.