Amazon Prime Day : le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128Go à moins de 200€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux points forts du smartphone.

Disponible dans un joli coloris gris minéral, le Xiaomi Redmi 8 Pro est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces (résolution 2340x1080 px), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via microSD), d'un processeur MediaTek Helio G90T5, d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

La partie photo se compose d'un capteur avant de 20 MP et d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP.