Mini Cooper SE : tout ce que l’on sait de la citadine électrique de BMW

Design extérieur

Lire aussi :

BMW promet 12 modèles électriques d'ici 2025



Design intérieur

Puissance et autonomie

Lire aussi :

BMW ne commercialisera pas de nouvelle génération de ses modèles électriques i3 et i8



Disponibilité et prix

La, c'est en quelque sorte la musique d'ouverture d'un bal étalé sur plusieurs années. De fait,va considérablement étoffer sa gamme de voitures électriques entre 2019 et 2021 : outre la première nommée, débarqueront la iX3 (2020), la i4 (2021) et la iNEXT (2021) . C'est dire les ambitions de la marque allemande sur ce créneau pris d'assaut par les principaux constructeurs du secteur. Présentée début juillet dans un communiqué de presse, la, basée sur l'actuelle génération F56, reprend un grand nombre d'éléments physiques de la déclinaison thermique. Elle s'équipe surtout d'unequi la cantonne à un usage urbain compte tenu de son autonomie. Autant de points sur lesquels nous revenons dans ce papier récapitulatif.Les équipes de la firme d'outre-Rhin ont de toute évidence fait preuve de conservatisme en matière de design. Prenez, appliquez-le à la version électrique et vous aurez une idée globale de sa silhouette. Quelques éléments distinctifs la démarquent cependant de sa cousine, à l'image de ce liseré jaune intégré au beau milieu de sa calandre. Un coloris que l'on retrouvera également sur la coque des rétroviseurs latéraux.Cettese dote aussi d'un logo « E », fixé sur son coffre, ainsi que de, disponibles en option. Les équipes du groupe ont logiquement troqué la trappe de carburant avec une trappe de recharge, mais ont décidé de conserver les. La LED est d'ailleurs de mise sur l'ensemble des phares du modèle.L'habitacle de la SE reprend lui aussi peu ou prou l'ensemble des codes esthétiques de son homologue thermique. À la différence près que le jaune aperçu sur l'extérieur du véhicule s'invite aussi à l'intérieur, notamment sur la boîte de vitesse et la planche de bord. Sachez cependant que l'ensemble des inserts jaunes reste, et n'est donc pas imposé aux clients de la société.Son coffre depeut grimper à une contenance delorsque l'utilisateur rabat la banquette arrière. Côté technologie, le produit propose un combiné d'instrumentation numérique de 5,5 pouces, sur lequel sont diffusées les informations relatives à la conduite électrique. Le combiné est épaulé par un écran tactile de 6,5 pouces (GPS intégré, compatibilité).En s'équipant, soit 184 chevaux, pour un couple de 270 Nm, la(1 365 kilos) affiche des: elle abat en effet le 0 à 60 km/h en l'espace de 3,6 secondes, et le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Nichée sous le plancher,lui confère par ailleurs une, selon le cycle WLTP et le mode de conduite utilisé (et).En ce qui concerne la recharge , le véhicule de la marque allemande se branche aussi bien à une prise murale qu'à une charge rapide de 50 kW grâce à laquelle elle retrouveraseulement. Sur une prise de 11 kW, comptez trois heures et demi pour une charge complète et deux heures et demi pour une charge à 80%.Ladevrait s'inviter sur nos routes, bien qu'aucune date précise n'ait été communiquée par la compagnie.Pour se la procurer, un chèque devous sera demandé, sans le bonus écologique de 6 000 euros . Avec, le modèle s'arrachera au prix de 26 900 euros tout de même.