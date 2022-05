Test Samsung HW-Q990B : 4 éléments pour une immersion home cinema de très haut niveau

En 2022, Samsung classe ses différentes barres de son dans trois sections distinctes. L’entrée de gamme, A-Series, regroupe les modèles les plus simples, que Samsung préconise d'associer aux téléviseurs QLED 4K. Le milieu de gamme, S-Series, est une barre de son plus originale, qui fait la part belle aux formes arrondies et au tissu scandinave, pensée pour compléter les écrans tableaux Samsung The Frame. Enfin, les barres de son Q-Series pourront rejoindre les écrans les plus exclusifs comme les Neo QLED 8K. Evidemment, rien ne vous oblige à suivre cette segmentation.

La gamme Q-Series rassemble ainsi les meilleures barres de son de la marque. Il y a six modèles en 2022 dont cinq sont compatibles Dolby Atmos et DTS:X grâce à leur configuration à multiples canaux. Toutes sont livrées avec un caisson de basse sans fil mais seuls les deux plus gros modèles sont équipés d’enceintes surround sans fil, comme la HW-Q990B de ce test. Les barres de son Q-Series présentent toutes les même design avec des faces latérales en pan coupé. Enfin, le nombre de canaux est de plus en plus important quand on monte en gamme, de 3.1.2 jusqu’à 11.1.4 pour la Q990B.