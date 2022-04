Test Bowers & Wilkins Panorama 3 : la maîtrise totale de l’Atmos virtualisé dans une barre de son tout-en-un

Nous démarrons par des écoutes musicales via Qobuz sur l’app B&W Music, la marque étant avant tout un fabricant d’enceintes HiFi. Les voix sont centrées à l’extrême et restent collées à la barre. Cela manque d’ouverture à notre goût, nous apprécions quand les barres sont capables d’extirper le message central pour le positionner un peu plus en haut avec une sensation accrue d’ouverture. La scène sonore est large avec de beaux effets de présence et de profondeur, surtout avec les excellents enregistrements. La signature est plutôt chaleureuse. Il ne sera pas nécessaire de modifier les réglages de tonalité. Peut-être 2 ou 3 crans de plus sur les basses pour se faire plaisir, cela dépendra de vos attentes.

Le rendu est très différent de la barre B&W Formation qui tire plus sur le médium-aigu, avec plus de détail, de fidélité et de réalisme dans ces registres. Cependant, la Formation Bar nécessite absolument d’être associée à un caisson de basse. Tandis que cette Panorama 3 se suffit à elle-même avec une reproduction des plus basses fréquences largement acceptable. Elles sont suffisamment détaillées pour ne pas tomber dans le monocorde. Heureusement, puisqu’il n’est pas prévu de pouvoir lui associer de caisson. Les aficionados du grave à lézarder les murs n’y trouveront pas leur compte mais la Panorama 3 ne s’adresse pas à eux. Au final, tout est propre, en place. Cependant, de par le positionnement tout-en-un, nous nous attendions de la part de B&W à une proposition musicale un peu plus mordante, moins policée.