ZOOM s'enrichit d'un nouvel outil d'arrière-plan grâce à Canva

Créer son propre arrière-plan avec la bibliothèque d'images de Canva

Explosion des téléchargements pour ZOOM

Source : Tech Radar

La fonctionnalité permet de générer des arrière-plans selon nos goûts, à la manière d'un fond vert. Une façon d'éviter que nos collègues puissent jeter un œil au bazars de nos chambres en pleine réunion de travail, n'est-ce pas ?Disponible gratuitement sur ZOOM, cette nouvelle fonction permet de sélectionner un ou plusieurs arrière-plans au sein de la bibliothèque d'images de Canva, qui contient des millions de designs. On peut par ailleurs mettre soi-même en ligne une image sur Canva et l'utiliser ensuite sur ZOOM.Quatre-vingt arrière-plans destinés à cette utilisation ont été concoctés par Canva, de la très basique image de plage paradisiaque à un aperçu du cosmos en passant par des photographies de bureaux - si le vôtre vous manque.L'outil, en plus d'être un bon cache misère pour les collègues trop indiscrets, permet aussi d'ajouter un agenda ou des infographies en arrière-plan, à la manière d'un PowerPoint, ce qui peut se révéler particulièrement utile.Il suffit d'être inscrit sur ZOOM pour accéder à ces différentes fonctionnalités, mais notez que l'inscription à Canva est également gratuite.Si vous n'avez jamais entendu parler de ZOOM , sachez que c'est probablement l'une des applications qui « tire le mieux » son épingle du jeu en cette période de confinement. Bien pensée, elle permet de réaliser des vidéo-conférences à distance dans un environnement numérique malléable à l'envie. Le service, disponible en version web et applications mobiles, a même connu un pic de téléchargements inédit le dimanche 15 mars avec 600 000 nouveaux inscrits.Toutefois, comme nous l'a apprisce vendredi 27 mars,la version iOS de Zoom est à éviter. L'application partage, sans vous demander votre avis, un certain nombre d'informations à Facebook.