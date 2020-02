WhatsApp dépasse le cap des 2 milliards d’utilisateurs

La barre des 2 milliards d'utilisateurs franchie

Dorer son image

Source : TheVerge

Il y a deux ans, WhatsApp comptait 1,5 milliard d'utilisateurs. Fondée il y a neuf ans, la messagerie planétaire a fait un bond significatif ces dernières années.C'est après son rachat par Facebook en 2014 que l'application de discussion est entrée dans une nouvelle dynamique, enregistrant une progression constante, et plus de 500 millions d'usagers en 24 mois. Entre WhatsApp Messenger et Facebook , 2,26 milliards de personnes ouvrent chaque jour au moins l'une de ces applications.Dans son communiqué , WhatsApp insiste sur la protection des informations privées des utilisateurs. La firme en profite pour évoquer l'une de ses fonctionnalités, le chiffrement par défaut et de bout en bout de chaque message envoyé. Selon l'application, il s'agit d'une protection efficace contre les pirates et les criminels. «».Cette stratégie est également adoptée par divers concurrents comme iMessage d'Apple, mais pas Messenger, par exemple (ils ne sont pas chiffrés de bout en bout par défaut). Le groupe désire mutualiser ses messageries, en les rendant compatibles les unes avec les autres. Il s'agit néanmoins d'un projet complexe qui pourrait prendre plusieurs années.Dans tous les cas, le communiqué de WhatsApp se veut rassurant envers ses utilisateurs. La firme, en parlant de la sécurité des données, souhaite notamment rebondir positivement sur des scandales récents comme le hack de Jeff Bezos , patron d'Amazon. Plusieurs affaires écornent en effet régulièrement son image de messagerie sécurisée...