WhatsApp annonce bannir 2 millions de comptes par mois

WhatsApp utilise une IA boostée au machine learning

3 comptes sur 4 supprimés le sont de façon automatique

C'est lors d'une conférence de presse donnée à New Delhi quea détaillé sa stratégie de, ce mercredi 6 février en Inde. À cette occasion, les équipes du réseau social appartenant à la société Facebook ont expliqué comment elles luttent au quotidien contre la propagation de ce fléau, particulièrement répandu en Inde, qui contribue à laLes dirigeants de WhatsApp ont annoncé la mise en place d'un système automatique, propulsé par l'intelligence artificielle, permettant de détecter puis d'éliminer les comptes qui adopteraient un comportement inapproprié. Par comportement inapproprié, le réseau social entend l'envoi de messages groupés et la création de plusieurs comptes qui serviraient à diffuser des fake news, des arnaques ou des spams.WhatsApp s'appuie sur une(l'apprentissage automatique), qui donne à l'ordinateur la capacité d'apprendre sans avoir été programmé. Dans ce cas bien précis, le système permet de bannir 20 % des comptes jugés douteux rien qu'au moment de l'inscription. Celui-ci s'appuie au fur et à mesure sur ses différentes expériences pour parfaire son efficacité, comme la justice le fait avec la jurisprudence.Aujourd'hui,et ne nécessitent pas l'intervention d'un être humain. WhatsApp s'appuie notamment sur des éléments comme l'adresse IP de l'utilisateur, le pays d'origine du numéro de téléphone utilisé pour l'inscription, l'âge du compte et si celui-ci a eu une forte activité dès sa création.En Inde, à quelques mois des élections législatives, l'enjeu est de taille pour WhatsApp, dont les services sont utilisés pour propager de fausses informations. Le réseau social a donc imposé des limites, comme le fait qu'un message puisse être transféré à un nombre maximal de 20 destinataires. WhatsApp a aussi lancé des campagnes éducatives et des publicités sur différents médias et supports, pour pousser les gens à se méfier des informations qu'ils partagent sur la messagerie.WhatsApp serait utilisé par plus d'dans le monde et a dépassé la popularité de Facebook, sa maison mère, sur Android et iPhone, selon la société.