Il est désormais possible de déclencher l'appareil photo du Galaxy S20 depuis sa Galaxy Watch

Filmer avec son Samsung Galaxy S20 depuis sa montre Galaxy Watch

Source : GSMArena

L'application mobile est compatible avec les montres Galaxy Watch, Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active2 , ainsi que plusieurs smartphones Samsung... Cependant, le Galaxy Z Flip - mis (très) durement à l'épreuve par le Youtubeur JerryRig - n'en fait pas partie.En ce début de mois d'avril 2020, Samsung a mis à jour son application Camera Controller, disponible sur son Galaxy Store. Le constructeur annonce la correction de plusieurs bugs, sans en donner le détail, mais surtout l'ajout d'une fonctionnalité très pratique : la possibilité de photographier et filmer depuis sa montre connectée Galaxy Watch.Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Camera Controller depuis le Galaxy Store, puis de synchroniser l'application avec une montre connectée Samsung. La montre intelligente pourra alors faire office de viseur, permettant de choisir entre les modules photo frontaux et dorsaux de l'appareil.La Smart Watch sert également de déclencheur : elle permet de prendre une photo ou de lancer un enregistrement, soit immédiatement, soit après l'ajout d'un retardateur. Il est ensuite possible de vérifier le résultat de la prise, directement sur sa montre connectée.L'application est compatible avec 13 : la série des Galaxy S10 et Note 10 , le Galaxy Fold , mais aussi le trio Galaxy S20