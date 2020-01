Byte, le successeur de Vine, débarque par surprise sur iOS et Android

Byte, le digne successeur de Vine ?

Une concurrence trop féroce en 2020 ?

Source : The Verge

En effet, l'application Byte a été mise au point par l'un des co-fondateurs du célèbre (et défunt) Vine.Cela fait deux ans déjà que Dom Hoffman, l'un des co-fondateurs de Vine, œuvre sur une toute nouvelle application mobile, reprenant le principe de Vine.Rappelons en effet que l'application Vine était passée dans l'escarcelle de Twitter en 2013, avant d'être abandonnée en 2016.En 2020, on peut donc profiter, sur iOS comme sur Android, du successeur spirituel de Vine : Byte. Une nouvelle application qui reprend le principe même de Vine, à savoir la possibilité de créer des courtes vidéos, à partager sur les réseaux sociaux.Toutefois, en 2020, la concurrence est autrement plus rude qu'il y a sept ans et cette nouvelle application Byte va devoir se frotter à quelques mastodontes, à commencer par Snapchat bien sûr, mais aussi l'indispensable TikTok Le nouveau venu annonce néanmoins qu'un programme de type « partenaire » sera prochainement mis en place. Ce dernier vise à rémunérer les créateurs les plus originaux et (surtout) les plus populaires. «» annoncent les développeurs de l'application.Reste à savoir maintenant quel sera le succès de cette nouvelle application et comment fonctionnera ceà venir.