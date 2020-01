Instagram : et six ans plus tard, la messagerie arriva enfin sur le Web

© PhotoMix Company via Pixabay.com

Une version complète de la messagerie

Via : The Verge

À partir d'aujourd'hui, rapporte le réseau social, «» des utilisateurs Web d'Instagram auront accès à leur messagerie instantanée. Une annonce qui sonne comme une bénédiction pour les marques qui, jusqu'à présent, devaient gérer leurs DMs via un smartphone. Le déploiement de lapermettra, à terme, à tout un chacun de pouvoir en profiter.Selon toute vraisemblance, la messagerie Web d'Instagram ne devrait guère différer de celle sur smartphones. Il sera possible d'engager la conversation avec ses contacts, créer des groupes, et bien entendu échanger des photos.Pour peu que vous activiez les notifications d'Instagram via votre navigateur, vous serez également avertis de la réception d'un nouveau DM directement sur votre bureau.Interloqué par le fait d'avoir priorisé le développement de cette « fonctionnalité » au détriment d'une application pour iPad, The Verge a interrogé un porte-parole d'Instagram à ce propos. «», a répondu l'intéressé. Nous voilà bien avancés.