Instagram interdit aux influenceurs la promotion de la vapoteuse et des armes

Facebook restreint (un peu) la marge de manœuvre des influenceurs

Instagram contre le lobby du tabac (et les polémiques)

Source : The Next Web

Les armes, la cigarette électronique ou le tabac seront désormais des sujets interdits pour les influenceurs des deux réseaux sociaux de Mark Zuckerberg.Les publicités dédiées aux vapoteuses, aux armes ou au tabac étaient déjà interdites sur Instagram et Facebook. Néanmoins, les créateurs de contenus payés par des marques pour promouvoir des produits dans une publication avaient toujours bénéficié d'une certaine flexibilité de la part de l'entreprise.Facebook s'était en effet toujours refusé à intervenir directement dans les choix des contenus sponsorisés sur ses plateformes. Ainsi, la publication d'un influenceur promouvant une cigarette électronique n'était pas interdite, contrairement aux publicités directes des fabricants de vapoteuses.Pour la première fois, l'entreprise fait marche arrière et annonce interdire tous les partenariats concernant des cigarettes, électroniques ou pas, et des armes. La mesure devrait être mise en place «», souligne Instagram.Une ONG américaine nomméeavait, en 2018, fait pression sur Instagram en révélant comment le lobby du tabac s'était emparé de la plateforme pour faire la promotion de la cigarette, notamment électronique, auprès d'un public jeune.Plus récemment, le succès chez les jeunes de la cigarette électronique Juul comme les morts liées à l'utilisation de liquide de vapotage non homologué aux États-Unis ont créé une certaine défiance vis-à-vis de la cigarette électronique, poussant peut-être Facebook à réagir.