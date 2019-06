San Francisco bannit les cigarettes électroniques

Préserver la jeunesse des ravages de la nicotine

Juul, leader du marché et cible des autorités sanitaires

Source : The Verge

a interdit la vente des cigarettes électroniques sur son territoire afin de. L'ordonnance a été adoptée par les onze membres du Conseil municipal.Selon les dernières études, le nombre de jeunes Américains qui utilisent des cigarettes électroniques a, entraînant des «».La proportion de vapoteurs est ainsi passée de 1,5 % à 20,8 % chez les lycéens entre 2011 et 2018, alors que dans le même temps, le nombre de fumeurs baissait aux États-Unis, passant de 21,87 % à 13,9 %. Les collégiens seraient eux environ 5 % à vapoter en 2018.Juul, leader du marché de la e-cigarette aux États-Unis dont le siège social se trouve à San Francisco, est particulièrement critiqué par les autorités sanitaires. Ces dernières reprochent à l'entrepriseet d'adopter une politique marketing agressive en ciblant les jeunes. Le succès de l'entreprise est notamment dû à la forme de ses produits, de la taille d'une clé USB, et aux différents parfums proposés. Entre 2017 et 2018, les ventes de Juul ont étéet la startup a bénéficié, quelques mois après sa création, de 12,8 milliards de dollars investis par Altria, fabricant de Marlboro, qui possède ainsi 35 % de l'entreprise.Juul s'est défendu dans un communiqué transmis à l'AFP : «».Désormais, les cigarettes électroniques qui n'auront pas obtenu l'autorisation de la FDA, l'agence sanitaire fédérale américaine, ne. À ce jour, aucune cigarette électronique n'a encore été approuvée par l'agence.