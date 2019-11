Les apps de vapotage exclues de l'App Store d'Apple

Credits : Vaping360

Le vapotage fait débat aux Etats-Unis après la mort de nombreux utilisateurs



Apple joue la carte de la sécurité et interdit les apps dédiées au vapotage sur sa boutique



Cela fait plusieurs mois que le vapotage pose question aux Etats-Unis. Plusieurs centaines d'utilisateurs de cigarette électronique ont contracté des problèmes pulmonaires et plus de 40 d'entre eux ont trouvé la mort.En cause l'utilisation d'une huile qui permet d'intégrer du THC, présent dans le cannabis, dans son e-liquide. Le composant contient une forte dose de vitamine E qui inhalé est à l'origine de pneumonies lipoïdes pouvant causer de graves problèmes au fil du temps.Certains des Etats-Unis brandissent le principe de précaution et commencent à interdire la vente des certains liquides et matériels pour protéger la jeunesse américaine, la population la plus adepte des vapoteuses.Apple souhaite de son côté éviter la polémique et a retiré en fin de semaine dernière les 181 applications liées à la cigarette électronique. Depuis le mois de juin dernier, le constructeur n'acceptait plus aucune nouvelle application faisant la promotion du vapotage.Dans une déclaration, Apple explique vouloir proposer un App Store «». Les guides à destination des développeurs d'applications vont être mis à jour en ce sens et interdiront la publication d'applications liées au vapotage.Les utilisateurs ayant déjà téléchargé une application ne la verront pas disparaitre du jour au lendemain et Apple assure qu'elle permettra de les installer à nouveau s'ils viennent à changer d'iPhone ou d'iPad.Parmi ces derniers on trouve des guides pratiques sur l'utilisation des cigarettes électroniques comme des applications qui permettent de paramétrer sa vapoteuse connectée.