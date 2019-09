Maladies pulmonaires : les enquêteurs américains n'écartent aucune cigarette électronique

Le THC responsable ?

Faire la part des choses

Pour les industriels de la, les produits illégaux tels que le cannabis ont leur part de responsabilité.Le bilan est lourd : d'après Reuters,seraient liés à l'utilisation de la cigarette électronique. Pour le docteur Dana Meaney-Delman, qui dirige le centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC), il s'agit de comprendre l'origine de ce pic de malades, qui touche 33 États américains : «», dit-elle. L'agence recommande déjà, tout en précisant n'écarter de son enquête aucun modèle disponible dans le commerce.Il est désormais question de déterminer ce qui est en cause. Pour cela, lea analysé jusqu'à présent 64 patients. Des représentants de l'industrie du vapotage ont déjà réagi, et selon eux, les cigarettes électroniques ne sont pas en cause : le responsable est plutôt(la substance psychotrope du cannabis).La FDA () met en garde contre les cigarettes achetées «» et contre l'ajout de THC ou d'autres substances aux produits vendus en magasin. Elle ajoute que les cigarettes électroniques proposées à la vente ne contiennent aucun produit illicite. La FDA a ensuite été rejointe par le président de l'(AVA), Gregory Conley : «».Pourtant,, que ce soit l'appareil ou ce qu'il contient, des responsables potentiels. Sur les données consultées jusqu'à présent, Dana Meaney-Delman a affirmé que le THC et la nicotine ont été conjointement utilisés dans 60 % des cas, tandis que la nicotine seule n'en concernait que 20 %. Elle dit : «».L'enquête se poursuit. La CDC reçoit le renfort de l'(AMA), qui a elle aussi recommandé l'arrêt complet de toute utilisation de cigarette électronique, le temps que l'enquête soit terminée. Les responsables de la santé s'attardent désormais à interroger les patients, notamment pour connaître leurs «».De son côté, la FDA reçoit déjà des pressions de plus en plus importantes, la part d'élèves du secondaire utilisant des cigarettes électroniques ayantl'année passée aux États-Unis, d'après Reuters.