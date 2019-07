Pour éviter de choquer, Netflix va moins montrer de cigarettes à l'écran

© Netflix

Netflix prend des engagements

Source : Variety

. C'est le nombre defumées dans la saison 2 de, soit une moyenne de 29 représentations de tabac par épisode. Cela est beaucoup trop pour le groupe anti-tabac, qui appelleà réduire la voilure, dans un rapport qui dénonce une vraie promotion du tabac (plus factuelle que volontaire) à l'écran.En l'espace de deux ans, lesont explosé, jusqu'à presque quadrupler dans les séries les plus convoitées par les jeunes. En réponse à ces chiffres démesurées,a annoncé. «».En conséquence, la plateforme américaine s'engage à ce que l'ensemble des films déconseillés aux moins de 13 ans et les séries déconseillées aux moins de 14 ans. Seule une «» poussera Netflix à déroger à cette affirmation.