GitHub : l'app va faire enfin son retour sur Android (et existe déjà en beta sur iOS)

GitHub en mode responsive

Source : Android Police.

Les fonctionnalités disponibles sur la version mobile sont pensées pour un utilisateur nomade. Il sera difficile d'y modifier du code en profondeur, mais le logiciel permettra notamment de partager du contenu ou de commenter sur des discussions. L'application est responsive : elle s'adapte au format de son terminal mobile. Ainsi, les iPad et autres tablettes devraient pleinement profiter de leurs résolutions d'écran.La version Android de GitHub («») ne dispose toutefois pas de date de lancement. Lors de la conférence GitHub Universe qui s'est déroulée ces 13 et 14 novembre, il a simplement été annoncé que cette version était pour bientôt.Ce nouveau développement d'une version mobile est un pan supplémentaire pour GitHub, qui s'est enrichi de Dependabot et de Semmle en septembre.