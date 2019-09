GitHub rachète Semmle pour enrichir GitHub de ses outils d'analyse de code

Une technologie d'analyse sémantique à destination des développeurs



Microsoft muscle une nouvelle fois son offre de services à destination des développeurs. Le géant du logiciel vient d'annoncer le rachat de la société Semmle pour un montant non communiqué.L'entreprise créée en 2006 est spécialisée dans la conception d'outils sémantiques pour les développeurs. Le moteur conçu par Semmle permet d'identifier automatiquement dans de grands ensembles de code des «», comme l'indique GitHub dans un communiqué . Les résultats sont ensuite partagés dans la communauté bâtie par Semmle pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.Cette technologie va évidemment être mise au service de la plateforme rachetée par Microsoft en 2018 pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Les outils seront intégrés dans l'interface de GitHub et proposés aux clients de la société.Mais Semmle ne va pas disparaître pour autant. L'entreprise reste en place et continuera de proposer ses services gratuitement à ses utilisateurs via son site LGTM.com . «», annonce Semmle.Les projets de recherche open source en sécurité actuellement en cours seront poursuivis et le calendrier de Semmle n'est pas impacté par ce rachat. Parmi ces derniers, on retrouve des développements concernant UBoot, Apache Struts, le noyau Linux, Memcached, VLC et XNU d'Apple.