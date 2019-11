Hyundai Digital Key : l’application "clé numérique" de la Sonata 2020 lancée sur le Play Store

À proximité ou dans un rayon de trente mètres

Attendue pour l'année 2020, la huitième génération de la berline Sonata, conçue par le fabricant asiatique Hyundai, bénéficiera d'une innovation inédite à sa sortie : le smartphone d'un utilisateur pourra se transformer en clé de voiture grâce à une application dédiée. Un système déjà croisé chez certains constructeurs américains et européens, à l'image de BMW et Tesla.La firme sud-coréenne, elle, a déployé sa future application sur le Google Play Store (américain), comme l'a remarqué. Son nom ?, dans un premier temps compatible avec le véhicule susmentionné. À l'heure actuelle, seuls les appareils mobiles Android équipés du(BLE) et d'une puce NFC pourront en bénéficier.Avec, il suffira d'ouvrir l'application et de placer le téléphone au niveau de la poignée de porte du conducteur : de quoi verrouiller ou déverrouiller l'automobile sans utiliser la moindre clé physique.Encore plus pratique, le système BLE permet quant à lui d'le véhicule dans un rayon de trente mètres, mais aussi d'ouvrir le coffre et de démarrer le moteur. En clair : en cas de clé perdue,peut s'avérer utile.L'utilisateur principal a également l'opportunité de partager sa clé virtuelle avec quatre autres personnes, tout en personnalisant leur accès aux différentes fonctions du véhicule. L'application enregistre quant à elle les préférences de chaque conducteur, de la position du siège et des rétroviseurs, aux préréglages de la radio, en passant par les paramètres audio. Elle sera en mesure, bien sûr, les mettre en place en fonction du pilote du moment.Plus globalement, la Sonata de Hyundai se fait support de plusieurs projets d'envergure : une version hybride dotée d'un toit solaire est en cours de développement, alors qu' une déclinaison totalement autonome , développée aux côtés de l'entreprise russe Yandex, devrait être déployée d'ici la fin de l'année, à Moscou.