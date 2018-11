Bouygues Telecom contribue au lancement d’une appli qui veut sauver les océans

Un assistant personnel de réduction des déchets

Des éléments qui poussent à l'interaction et à la participation

À l'occasion de la, qui a lieu du 17 au 25 novembre, la Surfrider Foundation Europe, dont le siège est basé à Biarritz, a lancé une application dont l'objectif est de nous à aider à réduire nos déchets.L'ONG environnementale est parvenue à récolter plus de 27 000 euros sur la plateforme de financement participatif Ulule en quelques semaines, alors qu'elle s'était fixée comme objectif de départ de lever 20 000 euros., qui a imaginé la création de cette application, a contribué via sa fondation.Disponible sur smartphone via Google Play ou l'App Store , l'application fonctionne comme un assistant personnel permettant aux utilisateurs de contribuer à la réduction des déchets dans les océans.Pour y parvenir, elle propose de relevervisant à apprendre les bons réflexes aux utilisateurs.propose notamment de refuser les objets jetables et polluants, de changer ses habitudes de consommation, de fabriquer ses propres cosmétiques et sanitaires ou encore de tester ses connaissances sur le sujet.L'utilisateur peut avancer à son rythme et visualiser sa progression ainsi que l'effet de ses actions sur la planète et sur la vie sous-marine.Chaque année, ce sont près dede déchets qui finissent dans les océans. Et la sensibilisation est de mise, puisque 80% de ces déchets ne proviennent pas des rejets en mer mais bien du continent, provoquant un véritable désastre écologique à grande échelle.