Les Français adorent les applications mobiles, oui, tant qu'elles restent gratuites !

En ce qui concerne le nombre d'applications installées, 35 % des répondants indiquent en avoir moins de 20 sur leur smartphone, tandis que 43 % des sondés en ont entre 20 et 40, et 15 % entre 41 et 60. Les habitudes varient aussi, avec 38 % des Français qui utilisent des applications une à neuf fois par jour. Ils sont 19 % à les utiliser 10 à 19 fois quotidiennement, et 32 % à les consulter plus de 20 fois par jour pour certaines d'entre elles.