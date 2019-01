Impôts : avec le prélèvement à la source, les tentatives de phishing s'intensifient

Méfiez-vous des demandes de remboursement

L'impôt à la source... un terrain de jeu pour fraudeurs

[Alerte #arnaque #phishing] L'administration fiscale rappelle qu'elle ne procède à aucun remboursement par mail ni ne demande d'informations personnelles par téléphone : si vous recevez ce type de mails, SMS ou appels, ne répondez pas ! En savoir+ ici -> https://t.co/MX2X53l3xB pic.twitter.com/AObVOOlFqK — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) 11 janvier 2019

L'administration fiscale devait s'y attendre... Les salariés et les fonctionnaires vont petit à petit commencer à constater, après les indépendants et les retraités, les effets du fameux, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, sur leur fiche de paie. Certains ont même reçu d'étonnants mails qui s'apparentent à uneen bonne et due forme.Plusieurs contribuables (parfois étrangers !) ont signalé avoir reçu des courriels frauduleux sur Twitter, en prenant le soin de taguer le compte des Finances publiques. La plupart du temps, les messages électroniques sont présentésd'une part de l'impôt auquel aurait droit l'internaute.Celui-ci est alors invité à cliquer sur un lien (avec le petit coup de pression du délai en plus pour vous pousser à cliquer rapidement) qui permettra aux fraudeurs, en cas de clic, de, et d'Ces(ou hameçonnage) paraissent être assez nombreuses et le démarrage officiel du prélèvement à la source semble être une opportunité de choix pour les escrocs du Web, qui parviennent régulièrement à faire mouche. Et les tentatives pourraient désormais être répétées tout au long de l'année, contrairement à l'ancien système d'imposition sur le revenu, dont les arnaques sévissaient surtout au printemps.Sur Twitter le 11 janvier dernier, les Finances Publiques avaient prévenu les Français, via les réseaux sociaux, que», tout en conseillant de ne pas répondre à des mails, SMS ou appels de ce type. Au moindre doute, n'hésitez pas à appeler votre centre des finances publiques