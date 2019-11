Concours Pwn2Own : les objets connectés Amazon, Xiaomi, Sony ou Samsung rapidement hackés

© Zero Day Initiative

Pour tester la sécurité informatique d'un système, rien de tel que le « bug bounty ». Il s'agit d'un appel lancé aux hackers éthiques, qui doivent faire remonter au constructeur d'un produit les vulnérabilités découvertes, moyennant récompense.Le concours Pwn2Own, organisé depuis 2007, s'inscrit précisément dans ce mouvement. Son principe : mettre aux prises quelques-uns des meilleurs hackers de la planète, qui s'attaquent à des objets vendus dans le commerce, pour que les failles soient ensuite corrigées. Deux éditions sont organisées chaque année, et celle de novembre 2019 est principalement dédiée aux objets mobiles ou connectés. Les participants ont donc reçu une liste de « cibles » il y a plusieurs mois et, dès le coup d'envoi, ils peuvent faire démonstration des bugs préalablement repérés. Avec l'objectif de remporter de l'argent et des points pour le classement général.Lors du premier jour du tournoi, qui s'est déroulé hier, un duo s'est particulièrement fait remarquer. L'équipe « Fluoroacetate » est ainsi parvenue à successivement hacker les smart TV Sony X800G et Samsung Q60, l'écran connecté Amazon Echo Show 5 ainsi que les smartphones Xiaomi Mi 9 et Samsung Galaxy S10 En revanche, pour l'instant, personne n'a choisi de s'attaquer au Facebook Portal et à l'enceinte Google Home . Il semblerait donc que ces deux produits n'aient pas été considérés comme particulièrement vulnérables par les participants, qui leur ont préféré des cibles plus « faciles ». Il reste néanmoins encore une journée pour contredire ce constat.L'offensive viendra-t-elle de Fluoroacetate ? Quoi qu'il en soit, l'équipe occupe la tête du classement après le premier jour de compétition, cumulant 15 points et 145 000 dollars de prime (environ 131 000 euros). Une performance pas vraiment surprenante pour un duo en quête de sa troisième médaille d'or consécutive.