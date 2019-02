Des centaines de dirigeants de la cyberdéfense française touchés par une fuite de données

A.Thomas-Trophime©DICoD

Le fichier était mal protégé

Une erreur humaine à l'origine de la faille

Quel est le comble du comble ? C'est lorsque dessont eux-mêmes touchés par une fuite de données personnelles. Et d'après le Canard Enchaîné, c'est bien ce qui est arrivé. Dans son numéro hebdomadaire du 13 février, le journal satirique révèle que le Club de la sécurité des systèmes de l'information français () a laissé en accès libresur Internet.Les personnes concernées par la fuite sont des, dont le but est de «». Membre du dispositif cybermalveillance.gouv.fr, cela ne l'a pas empêchée de réaliser une erreur de débutant. Le fichier comportant les noms et coordonnées était hébergé par le CLUSIF, maisLa liste comportait du « beau monde ». On y retrouvait notamment le directeur de la sécurité informatique de l'Élysée ou l'inspecteur en chef, l'officier de sécurité et le responsable infrastructure de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le fichier comportait également les données personnelles d'une vingtaine d'experts de l'état-major des armées, de la DGA et de la cyberdéfense française, mais également les coordonnées de responsables en sécurité informatique, des «».Si le CLUSIF a retiré la liste, il est fort possible que certaines données circulent sur le Dark Web, où elles seront exploitées.Pour la récupérer,. L'association a cependant tenu àen publiant un communiqué dans lequel elle indique qu'il n'y a pas eu d'acte malveillant, mais qu'il s'agit d'une «» commise «». Le CLUSIF, qui a informé la CNIL de la fuite, a depuis appliqué des mesures correctrices et rappelé accorder la plus grande importance à la protection des données.