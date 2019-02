MyFitnessPal, Dubsmash : 620 millions de comptes hackés mis en vente sur le Dark Web

Mails, mots de passe, adresses... De nombreuses données volées

Plusieurs sites n'avaient pas signalé l'attaque

Des cybercriminels sont parvenus à pirater quelqueissus de 16 violations de données distinctes, avant de mettre en vente sur leles innombrables données personnelles collectées. L'information, qui fut révélée par The Register, vient d'être confirmée par nos confrères britanniques de The Independent, ce mercredi 13 février 2019, et constitue d'ores et déjà l'un des plus gros scandales sur les données personnelles jamais révélés.Parmi les sites piratés, certains sont des références comme, le compteur de calories,, la plateforme de généalogie en ligne,, l'appli qui permet de faire des playbacks de citations cultes en se filmant avec le mode selfie de son mobile, ou encore, un service de montage vidéo.S'agissant des données dérobées, on retrouve des, des mots de passe, des adresses postales et d'autres informations. Toutes sont vendues par un même fournisseur, qui sévit sur le Dark Web sous le nom de. «» indique-t-il.Ce qui devrait potentiellement faire scandale est le fait que, soit parce qu'ils n'étaient pas au courant, soit parce qu'ils avaient volontairement décidé de se terrer dans le silence, ce qui, dans tous les cas, pourrait les faire tomber sous le coup du règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, l'article 33 du RGPD impose au responsable du traitement deau plus tard, après en avoir pris connaissance.Ces sites sont d'autant plus menacés que, selon Ilkka Turunen, Directeur mondial au sein du cabinet du logiciel Sonatype, les violations auraient pu être évitées. «», des failles qui sont, en théorie, faciles à corriger.