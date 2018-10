Cybersécurité : 1 consommateur Français sur 10 s’est déjà fait voler son identité

70% des Français ont déjà reçu des mails frauduleux

Les Français... pas si mauvais élèves que cela

. A l'échelle mondiale, la moyenne atteint 33% de la population. C'est ce qui ressort du rapport annuel réalisé par la société Proofpoint, spécialiste des questions de cybersécurité.L'étude est basée sur les réponses de plus de 6 000 personnes résidant dans six pays : la France, l'Allemagne, l'Australie, les Etats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni. Clubic a naturellement décidé de s'intéresser partculièrement aux Français, vous pardonnerez cet excès de chauvinisme.Le directeur général de la division produit Wombat Security de Proofpoint l'indique :Tout ou presque est une question d'attention.Dans le détail,. 70% des Français ont déjà reçu des sollicitations frauduleuses. 30% des Français interrogés ont également subi une attaque sur les réseaux sociaux, sous la forme d'un piratage ou d'une duplication de compte. Ce chiffre atteint les 50% aux États-Unis.Mais les Français sont méfiants, plus que la moyenne en tout cas, puisque 58% d'entre eux ont confiance en l'utilisation de logiciels antivirus et en leurs capacités à repousser les attaques malveillantes sur leur ordinateur.Enfin, et si l'on peut croire que les Français utilisent un mot de passe unique pour chacun des comptes auxquels ils ont accès, ils sont tout de même 47% à utiliser entre 5 et 10 mots de passe différents. Un chiffre encourageant, qui donne l'occasion de vous rappeler de ne pas utiliser un même mot de passe pour plusieurs sites ou apps.