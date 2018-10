La France termine seconde du challenge européen de la cybersécurité

#FiersdetreBleus La France décroche la seconde place du challenge européen de cybersécurité ! #ECSC2018 #TousSecNum 🇪🇺🇫🇷

La #TeamFrance donne rendez-vous aux autres Nations pour l'édition 2019 en Roumanie https://t.co/aYg6JfpGdB pic.twitter.com/KC6fh09uLm — ANSSI (@ANSSI_FR) 18 octobre 2018



Des joueurs qui ont entre 14 et 25 ans

La France prend déjà rendez-vous pour l'an prochain

À l'occasion du mois européen de la cybersécurité, durant lequel des activités de sensibilisation sont organisées un peu partout sur le continent, avait lieu le(ECSC), qui s'est tenu du 14 au 17 octobre à Londres. Laa positivement su se faire remarquer en prenant la belled'une compétition qui réunissait de jeunes hackers éthiques.À Londres, 17 équipes nationales étaient représentées. Elles se sont affrontées durant quelques jours dans une série d'épreuves diverses. Chaque équipe était composée de 10 joueurs et de 3 remplaçants, tous âgés de 14 à 25 ans (on vous a dit qu'ils étaient jeunes). Les participants avaient été sélectionnés après un concours organisé au niveau national.Au programme de ces quatre journées de compétition : de la cryptographie, du reverse engineering et de la recherche de vulnérabilité. Le challenge prenait la forme d'un scénario durant lequel une équipe était censée représenter un prestataire privé de cybersécurité au service de clients des secteurs privés et publics qui leur proposaient des contrats. Durant la compétition, l'équipe devait établir une véritable stratégie pour obtenir le meilleur score final.À ce petit jeu, la France a donc décroché une jolie deuxième place, derrière la team allemande, le Royaume-Uni complétant le podium. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) s'est félicité de ce résultat : «».La France a d'ores et déjà pris rendez-vous pour la prochaine édition de l'ECSC, qui aura lieu en Roumanie en 2019.