La Police nationale en campagne contre le "ping call", l'arnaque à l'appel en absence

Des numéros qui inspirent plus confiance qu'auparavant

Des indices doivent vous mettre la puce à l'oreille

[#ContreLesArnaques] Votre téléphone sonne brièvement sans laisser de message ? Soyez vigilant au #pingcall, cette ruse qui vous incite à rappeler un numéro surtaxé ! Signalez-le au 33700, la plateforme de lutte contre les #spams : https://t.co/TcVVnryWqE. https://t.co/73fI56aOmJ pic.twitter.com/WJt9IvtiFI — Police nationale (@PoliceNationale) January 26, 2020

Utilisé depuis plusieurs années par des escrocs, le(appelé aussi « spam vocal ») peut se définir comme une technique frauduleuse qui consiste à appeler un numéro de téléphone en faisant en sorte de couper la tentative d'appel juste après la première sonnerie. Pour peu que le destinataire ne soit pas rompu à l'exercice ni sensible aux différents types d'escroquerie, celui-ci essaie alors de rappeler le numéro du correspondant, et tombe en réalité sur un numéro surtaxé.Il y a quelques années, il était peut-être plus simple pour certains de ne tomber dans le piège du. Souvent, les escrocs utilisaient des numéros commençant par 0 899, des numéros qui appartiennent à la catégorie des numéros surtaxés.Aujourd'hui, les malfrats poussent le vice encore plus loin en passant leurs appels depuis des numéros débutant par 01, 02, 03, 04 etc., qui correspondent aux zones géographiques de la France métropolitaine, et qui se rattachent naturellement à des numéros appartenant à des particuliers ou entreprises.À partir de là, l'individu qui tombe dans le piège rappelle le numéro. Sauf que le correspondant est un opérateur qui lui annonce qu'il a gagné un beau cadeau ou un bon d'achat, et qu'il lui faut rappeler un service clientsdont le numéro débute par... 0 899 et est évidemment surtaxé. L'intérêt des escrocs est de pousser la victime à passer un maximum de temps au téléphone, pour augmenter ces gains. Et là où la ruse est encore plus perverse, c'est que des humains ont remplacé les ordinateurs à l'autre bout du fil.Plusieurs indices sont censés alerter la potentielle victime sur l'escroquerie qu'elle est sur le point de subir. D'abord, un appel en absence rapide (coupé après la première sonnerie). Ensuite, le fait qu'il s'agisse d'un numéro qu'elle ne connaît pas ou qui ne lui dit rien. Enfin, si aucun message n'a été laissé sur le répondeur à l'issue de l'appel. Voilà autant de signes qui sont censés mettre la puce à l'oreille à la personne ciblée.Outre le fait évident de ne pas rappeler, la Police nationale invite toutes les personnes qui reçoivent ce genre d'appels à envoyer un SMS (gratuit) au 33 700 avec la mention «» suivie du numéro suspicieux, ce qui donne un «». Un accusé de réception émanant du 33 700 est ensuite envoyé. Il est possible de déclarer le numéro comme spam en ligne, sur le site 33700.fr , une plateforme recommandée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).Dans le cas où vous avez été victime de cette escroquerie, vous devez contacter Info escroqueries au 0 805 805 817 (service et appel gratuits) ou visiter la plateforme internet-signalement.gouv.fr