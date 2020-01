Xbox Live : Microsoft veut analyser les discussions en ligne et y repérer les pédophiles

© Pixabay

Artemis au secours des modérateurs

Un logiciel pour Skype également ?

Source : Bloomberg

L'outil, connu sous le nom de «», doit être partagé avec des organisations à but non lucratif et des concepteurs de jeux et de messageries. Le post de blog de Microsoft donne davantage d'informations sur le fonctionnement du logiciel. En théorie, celui-ci est très simple : il scanne toute conversation textuelle et lui attribue une note en fonction de la probabilité d'une activité pédophile. Des modérateurs humains peuvent ensuite examiner les conversations marquées par l'outil et, si besoin, les signaler aux forces de l'ordre.Malgré la fermeture d'un très important site pédophile du dark web et l'arrestation, en octobre dernier, de 300 suspects, la diffusion de contenus à caractère pédophile continue de croître sur Internet., qui cite le, affirme qu'un record de 45 millions d'images d'abus sexuels infantiles sont actuellement en ligne.L'initiative de Microsoft vise à aider des modérateurs submergés , dont le travail est rendu encore plus complexe par les applications de chat privé. De nombreux prédateurs sexuels utilisent en effet les messageries intégrées à des plateformes de jeux vidéo.Artemis pourrait participer à la lutte contre ce fléau en autorisant l'analyse massive et automatique de conversations textuelles. En revanche, l'outil ne pourra rien contre les conversations vocales qui se tiennent sur les jeux multijoueurs, et qui constituent un autre moyen d'échange très utilisé par les pédophiles.L'initiative de Microsoft aurait déjà plus d'un an. «», précise le géant américain sur son blog. «».Microsoft a déjà testé son logiciel sur son Xbox Live ainsi que sur Skype. À partir du 10 janvier, il sera proposé gratuitement via l'association à but non lucratif Thorn . Spécialisée dans la lutte contre la pédophilie, cette dernière pourra transmettre le logiciel à toute entreprise qui en fera la demande.