Netflix veut également déployer ses jeux sur l'App Store d'Apple

Netflix a récemment lancé un service gaming disponible sur Android , et veut désormais commercialiser ses jeux à destination des appareils d'Apple… mais les règles établies par la firme californienne posent problème. En effet, en tant que service de jeu tout-en-un, Netflix Games tant à fournir une expérience indépendante, permettant notamment de télécharger et lancer un jeu directement depuis son application. Or l'App Store ne permet pas aux applications tierces de fonctionner comme des services de distributions annexes.

Face à ce problème, les services de Cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming , NVIDIA GeForce Now et Google Stadia ont suivi l'exemple de Facebook et proposent leur catalogue à travers une application Web, mais cette solution n'est pas idéale.