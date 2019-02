Boeing annonce avoir effectué un vol d'essai de son taxi autonome avec succès

Crédit : Boeing

Une autonomie de 80 kilomètres



Un engin taillé pour le futur

Prenons la direction des États-Unis, à Manassas, dans l'État de Virginie, oùa réussi le tour de force de faire voler , le 22 janvier 2019.Même si on est encore loin des taxis volants du, le prototype de ce que la firme appelle le(Passenger Air Vehicle) est parvenu à décoller, puis à rester en vol stationnaire avant d'atterrir tout en douceur. Les manœuvres ont toutes été réalisées de manière autonome.Pour l'instant, les mouvements de l'appareil restent simples, le décollage et l'atterrissage étant verticaux. Boeing voulait avant tout tester les fonctions autonomes du prototype et tester ses systèmes de contrôle au sol. La société promet que les prochains vols mettront à l'essai le mouvement de côté, en direction de l'aile, ainsi que la phase de transition entre les modes de vol vertical et avant, ce qui constitue la phase la plus délicate pour un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL).Du haut de ses 9,14 mètres de long et 8,53 mètres de large, propulsé par un système électrique, le taxi volant autonome de Boeing dispose d'. Sur une même ville française, l'engin pourrait donc effectuer plusieurs voyages et transporter plusieurs passagers avant de devoir recharger ses batteries. Il pourrait aussi effectuer un aller-simple Paris-Chartres, par exemple.» a réagi Greg Hyslop, patron technique de Boeing, qui n'a pas manqué de rappeler que l'aviation reste le moyen de transport le plus sûr et le plus efficace au monde. De son côté, John Langford, président d'Aurora Flight Sciences, la filiale de Boeing qui a mis au point le prototype, croit qu'«».Si Boeing n'a pas fourni d'élément daté quant à la mise en service potentielle de son taxi autonome, il est probable que le concept représente le marché de la mobilité aérienne en ville de demain.