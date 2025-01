7 acquisitions avortées chez les géants de la tech qui auraient pu réécrire l'histoire

En 2008, deux ans après avoir refusé les offres de rachat de Viacom et de Yahoo, Facebook sentait une nouvelle menace : Twitter. Alors que les équipes de Mark Zuckerberg développaient une sorte de système en ligne avec plusieurs applications et jeux pour multiplier les interactions, Twitter était simple et direct. Et, en deux ans, son nombre d'utilisateurs a enregistré une forte croissance. Mark Zuckerberg proposa de racheter le réseau pour 500 millions de dollars. Cependant, les cofondateurs de Twitter, Evan Williams et Biz Stone, ont décliné l'offre. Quatorze ans plus tard, Elon Musk allongeait pas moins de 44 milliards de dollars pour s'offrir Twitter qu'il rebaptisa en X.