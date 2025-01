La situation est telle que Jordi Ribas, dirigeant de la recherche chez Microsoft, a réagi sur X.com. Il a expliqué que le générateur allait finalement s'appuyer sur PR 13, l'ancienne version de DALL-E. « Tous les utilisateurs pro et environ 25 % des demandes utilisant des boosts sont maintenant sur PR13. Le processus de déploiement est malheureusement très lent. Il a commencé il y a plus d'une semaine et il faudra encore 2 à 3 semaines pour atteindre les 100 % », a-t-il précisé.