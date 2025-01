Ces accusations, tout en entamant la réputation de l’extension, ne semblent pas avoir freiné son fondateur dans son envie de lancer un nouveau produit. C’est là qu’entre en scène Pie Adblock, un bloqueur de publicités qui promet de rémunérer les utilisateurs prêts à regarder un certain nombre de publicités ciblées.

Là où la polémique prend un autre tournant, c’est lorsque Pie Adblock se retrouve soupçonné d’avoir recours à du code libre de droits, issu d’autres bloqueurs de publicités, sans en respecter les conditions de licence. Concrètement, on parle de projets open source distribués sous licence GNU GPL (v3), qui imposent aux développeurs de rendre disponible leur propre code source et de citer clairement les auteurs initiaux.

Pie Adblock, initialement fermé et peu loquace sur ses origines, a fini par publier certains fichiers et reconnaître qu’ils provenaient de solutions déjà existantes. D’après les observateurs techniques, la manœuvre de départ semblait contourner les obligations légales. Cette surprise a jeté un nouveau pavé dans la mare, ravivant le débat sur la fragile frontière entre réutilisation de code libre et appropriation douteuse.