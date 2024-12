Si certains se font larguer par SMS, d'autres apprennent leur licenciement dans un mémo, par e-mail. Dans son message adressé aux employés, Tope Awotona a exprimé sa responsabilité personnelle concernant les choix ayant conduit à cette situation difficile pour l'entreprise. Dans son courriel, il a précisé : « Ces décisions ne sont jamais faciles, et j'assume l'entière responsabilité des choix qui nous ont conduits à ce point. »

Le P.-D.G. de Calendly a également annoncé que les employés concernés recevraient rapidement des informations sur les prochaines étapes ainsi qu'une invitation pour une réunion individuelle. Il a ajouté : « À ceux qui nous quittent aujourd'hui, sachez que votre travail acharné et votre dévouement ont été profondément appréciés. » Il semble avoir par ailleurs tenu à témoigner son respect à l'égard des salariés licenciés. « Notre objectif principal à l'heure actuelle est de nous assurer que nous gérons ces transactions avec le plus grand soin et le plus grand respect. »

Quant aux rescapés, ils ont pu poser toutes leurs questions sur cette situation au cours d'une réunion générale.