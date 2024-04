Google Keep continue d'évoluer, une interface façon Google Agenda à l'essai

Google Keep est une application gratuite développée par Google, offrant une interface simple et polyvalente pour la prise de notes et la gestion des tâches. Elle permet à l'utilisateur d'organiser et partager des idées, des listes, des notes et des images sur tous ses appareils connectés. Pour profiter pleinement de cette application, un compte Google est nécessaire, car elle s'intègre de manière transparente dans l'écosystème Google, offrant ainsi une expérience fluide et cohérente avec les autres services de Google.