TikTok s'engage dans la lutte contre la désinformation en vue des élections européennes

L'année 2024 sera marquée par de nombreuses élections dans le monde, notamment aux États-Unis et dans l'UE, où les citoyens éliront leurs députés au mois de juin. Cette période fera l'objet de nombreuses tentatives de désinformation. Un phénomène non seulement exacerbé par le contexte géopolitique tendu, mais également en raison de l'avènement de l'intelligence artificielle (IA) générative. Deepfakes audio, vidéo et images photoréalistes font craindre le pire aux experts.