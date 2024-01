PlayStation : Stellar Blade, Rise of the Ronin, Silent Hill, voici les gros jeux à surveiller cette année

L'on pouvait s'y attendre : le second opus du dernier bébé de Kojima respire le mystère et l'étrange. On y retrouve bien Sam (Norman Reedus) et Fragile (Léa Seydoux), ainsi que Higgs (Troy Baker), qui semble s'être réincarné et avoir trouvé une passion pour la guitare électrique. Le gameplay semble également rester axé sur le voyage, la livraison et la construction de structures et véhicules pour faciliter ses trajets. Ce afin de connecter d'autres parties du monde en vue de combattre le Death Stranding.