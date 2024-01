Du jeu vidéo vers le film : au tour d'Until Dawn de se payer une adaptation

Développé par Supermassive Games et édité par Sony comme une exclusivité PlayStation en 2015, Until Dawn va bientôt connaître le grand écran. Il faut dire que ce survival horror mêlant action et QTE propose déjà une expérience qui se rapproche davantage d'un film interactif que d'un jeu vidéo classique. Quoi qu'il en soit, ce projet d'adaptation en rejoint bien d'autres en chantier, comme Twisted Metal, God of War, Horizon Zero Dawn ou encore Ghost of Tsushima.