Un trailer pour Twisted Metal, Vampire Survivors bientôt en série : on n'arrête plus les adaptations de jeux vidéo à la télé !

Les industries du cinéma et de la télévision n'auront pas attendu les cartons de The Last of Us ou de Super Mario Bros. pour mettre les bouchées doubles sur les adaptations de jeux vidéo en films et en séries. Mais impossible de ne pas constater qu'une nouvelle accélération a actuellement lieu. Car au milieu des futurs projets liés à de récents cartons populaires comme Horizon Zero Dawn, God of War, Fallout et autresTomb Raider, voici venir dans l'actualité du jour deux autres adaptations en séries un peu moins « grand public ».