Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 3 : les remakes PS5 devraient sortir en 2024

Pour marquer la nouvelle année, la chaîne YouTube officielle de PlayStation vient de partager une vidéo compilant les titres les plus attendus en 2024 sur PS5. Si nous retrouvons bien évidemment Tekken 8 ou encore The Last of Us Part II: Remastered, qui sont attendus pour ce mois de janvier, nous pouvons également noter la présence du remake de MGS3.

Voilà donc une excellente nouvelle pour celles et ceux qui redoutaient de devoir patienter encore longtemps avant de retrouver Big Boss dans une jungle remise au goût du jour. Il faudra visiblement s'armer d'un peu plus de patience avant de connaître le jour et le mois de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.