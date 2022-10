Silent Hill : la licence mythique fait un retour aussi inattendu qu'impressionnant, on vous dit tout !

Bref, dix longues années après la sortie du dernier jeu en date (Book of Memories sur PS Vita) et plus de sept ans après l'annulation du titre d'Hideo Kojima (la fameuse démo P.T. !), Silent Hill est bien de retour ! Il ne nous reste plus qu'à patienter pour découvrir de nouveaux détails au sujet des projets annoncés cette semaine.