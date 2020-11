P.T., la démo de Silent Hills, n'est pas jouable sur PS5 via la rétrocompatibilité

Lancé au printemps dernier en parallèle des Dell XPS 13, sur le segment ultraportable, et d’un « nouveau » XPS 17, sur le terrain des stations de travail compactes, le XPS 15 s’arme comme ses deux frangins d’un châssis entièrement repensé et d’un nouvel écran Infinity Edge aux bordures incroyablement fines. Fort de ce design remanié et de composants que l’on trouve habituellement sur laptop gaming, l’appareil trouve-t-il sa place dans une fratrie cette année un peu plus plus étendue que d’ordinaire ? Réponse dans notre test.