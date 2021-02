Silent Hill : Konami aurait confié le prochain opus à un studio externe

L’analogique n’est pas mort, le disque vinyle encore moins ! Les grandes galettes noires suscitent un nouvel intérêt depuis quelques années. Si bien qu’en 2020, le vinyle a dépassé le CD dans certains pays. La dernière fois que cela s’est passé, c’était dans les années 80. On avait cru le vinyle bel et bien disparu. C’était sans compter sur une nouvelle génération d’amoureux de l’audio pour qui l’objet a autant d’importance que la musique qu’il contient. Le marché des platines vinyle a suivi et il se renouvelle sans cesse. Dans le très haut de gamme, qu’il n’a jamais réellement quitté, jusqu’au très accessible avec des platines aux performances plus qu’honorables. Voici notre sélection des meilleures platines du moment.