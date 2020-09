Konami préparerait des portages et un gros remake pour la saga Metal Gear

Ces dernières années, Konami s'est effondré dans l'estime des joueurs. Entre l'annulation de Silent Hills en 2015 et la sortie du très médiocre Metal Gear Survive en 2018, l'éditeur ne s'est jamais vraiment remis du départ d'un certain Hideo Kojima. Et de son côté, la franchise Castlevania n'a pas reçu de nouvel opus depuis plus de six longues années, avec Lords of Shadow 2.