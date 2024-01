Death Stranding : un portage iOS et macOS pour le premier opus, et du nouveau pour le second très bientôt ?

Selon le rapport de Dealabs Magazine, nous devrions par ailleurs bientôt découvrir plus que le titre complet de Death Stranding 2. Une présentation en bonne et due forme devrait avoir lieu dans les 15 prochains jours. Il se pourrait que cela arrive à l'occasion du premier State of Play de l'année. Xbox ayant déjà dégainé sa propre présentation qu'était le Developer Direct, il serait temps pour PlayStation de lâcher également ses plus grosses cartouches. Rappelons en effet que ce second opus sera dans un premier temps exclusif à la PS5.

Faute d'une annonce officielle, il est cependant prudent de ne pas prendre ce rapport pour argent comptant, toute livraison venant à point à qui sait attendre.