Death Stranding 2 : Hideo Kojima donne enfin des nouvelles de son prochain jeu

Depuis l'annonce du jeu, Kojima Productions s'est fait bien discret quant à l'état d'avancement du jeu. Début décembre, le game designer japonais a répondu présent aux Game Awards, mais c'était pour annoncer OD, une production signée chez Microsoft et qu'on comprend être le projet Overdose qui avait fuité. Pour Death Stranding 2, dans lequel on retrouvera Norman Reedus, Elle Fanning et Shioli Kutsuna, Hideo Kojima parle d'une suite qui sera assez différente de ce à quoi on peut s'attendre et d'un jeu contenant des choses qui n'étaient pas réalisables avant, mais rien de très concret pour les joueurs.