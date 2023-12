C'est officiel, Hideo Kojima va réaliser un film (et ce n'est pas Metal Gear Solid)

Hideo Kojima n'a jamais caché son amour pour le cinéma, et depuis toujours (ou presque), ses créations vidéoludiques présentent des récits à la fois denses et tortueux, souvent racontés à travers de très longues cutscenes minutieusement scénarisées. On se souvient notamment des innombrables séquences de dialogue des différents Metal Gear Solid, sans oublier le récent Death Stranding.