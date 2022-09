Hideo Kojima et la NASA collaborent sur un projet... mais ce n'est pas un jeu vidéo

Ainsi, ce partenariat débouchera sur une montre collector. C'est l'horloger ANICORN qui gère la production de ce bel objet. Le logo Ludens de Kojima Productions a largement inspiré l'esthétique de la montre qu'il est possible d'observer via la vidéo ci-dessous. Le logo de la NASA orne quant à lui le cadran, en plus des mots « Extra-Vehicular Creative Activity Suit ». Les engrenages sont, eux aussi, visibles.